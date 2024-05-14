Tapusu olan yaşadı! Devlet maaş bağlayacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal arazilere daha verimli bir kullanım sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, tapu sahiplerine müjdeli haberi verdi.



Miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla süredir ekilmeyen tarla, bağ ve bahçeler artık dijital kiralama yöntemiyle devlet tarafından kiralanacak.



Bu kararla birlikte Bakanlık, ülkedeki milyonlarca dönüm boş tarım arazisinin verimli bir şekilde değerlendirilmesini ve tarım potansiyelinin artırılmasını hedefliyor. Şartlara uyan ve tarımsal araziye sahip tapu sahipleri artık devlet tarafından her ay kiralama bedeli alacak, adeta bir maaşa bağlanmış olacaklar.

TEK ŞART ARANIYOR

Yapılan düzenlemeyle tek bir şart öne çıkıyor: 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanacak. Kiralama işlemleri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İlk olarak en yakın yerleşim birimlerinden başlanarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek belirlenecek.



Bu sayede atıl durumda bulunan arazilere çözüm getirilirken, toprak sahiplerine ek gelir sağlanmış olacak. Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceğini ve yerel ekonomilere canlılık katacağını vurguluyorlar. Bu sayede ülke kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılırken, vatandaşlar da bu düzenlemeden faydalanmış olacaklar.



SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

Tarım Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında sözleşmeli tarımı teşvik etmek amacıyla atıl durumda bulunan tarım arazilerini üretime kazandırma kararı aldı.



Yeni düzenlemeye göre, Hazine'ye ait olmayan ancak sahipleri arasında hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık gibi durumlar yaşanan veya tarımsal faaliyetlere devam edilmeyen araziler, mülkiyet haklarına dokunulmadan üretime kazandırılacak.



Bakanlık, bu amaçla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'ni başlattı ve bugüne kadar nadasa bırakılan veya atıl durumda olan yaklaşık 4.5 milyon dekarlık arazide tarımsal üretime başlandı.



Son 3 yılda 505 milyon liralık bir bütçeyle yaklaşık 3.4 milyon dekarlık alanda ekim, dikim ve aşılama gibi çalışmalar gerçekleştirilerek hedeflere ulaşıldı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Tarımda yeni dönemin anahtarları arasında aile işletmeciliğinin desteklenmesi, yöresel ürünlerin teşvik edilmesi, kırsalda sosyal desteklerin artırılması, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi, kent tarımının başlaması, tarım desteklerinin üretimle bağlantılı olarak artırılması ve üretici ile tüketici arasındaki mesafenin azaltılması ve maliyetin düşürülmesi gibi hedefler bulunuyor.



Kiralama işlemleri öncelikle arazinin bulunduğu köyde yaşayanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Arazilerin kira bedelleri ve hangi ürünlerin yetiştirilebileceği internet üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: Kamu Son Haber