Öğretmenler dikkat flaş karar: Yönetmenik değişti!

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak 14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğin 12. maddesine yeni bir fıkra eklenerek sözleşmeli öğretmenlerin alınmalarında bundan sonra sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si üzerinden hesaplanacak.
Diğer yandan yönetmeliğin 15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan sözlü sınav ibaresi i sözle sınav başarısı şeklinde değiştirildi.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik 14 Mayıs 2024 tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.