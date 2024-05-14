TRENDYOL Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Oba'da 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın hemen hemen tamamında üstün olan ve cesur oynayan bir Corendon Alanyaspor olduğunu dile getiren Tekke, Beşiktaş'ın eksik oyuncularının fazla olduğunu anlattı. Tekke, "Sonuçta Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahipler ki oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini, yetenekleriyle gösterdiler" dedi. Tekke, son 10 dakikada Beşiktaş'ta gençlerin sahaya girmesinin Serdar Topraktepe ve Beşiktaş açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Biz maçın özellikle son bölümünde çok acele ettik. Uzun ortalarla oynamama konusunda ısrar ve uyarılarımız oldu. Fakat oyuncularımız çeşitli etkenlerle bunu gerçekleştiremedi. Ama oyunun üzerine daha fazla koyarak doğru baskıları yapmaya çalıştılar. Bu, geldiğimizden bu yana devam eden bir oyun anlayışımız. Bunu bir oyuncu grubunun sürekli yapması, yapmasını beklemek de kolay bir şey değil. Şu ana kadar oyuncularım bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık" dedi. Tekke, Alanyaspor'un bulunduğu konum itibarıyla hak ettiği yerde olduğunun altını çizerek, "Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. Son iki haftamız var, iki haftamızda yine oyunumuzun üzerine koyarak, oyunumuzu oynamaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Biz bugün iki puan kaybettik diyebilirim" ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.