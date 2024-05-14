Talipleri artıyor

TRENDYOL Süper Lig'de Corendon Alanyaspor formasıyla bu sezon muhteşem bir performans sergileyen gurbetçi futbolcu Oğuz Aydın'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. İsmi Süper Lig'in dört büyük takımı ile de anılan 23 yaşındaki futbolcuya yurt dışından teklif geldiği öne sürüldü. Süper Lig'de bu sezon 12 gol, 8 asist ile 20 gole direkt katkı yaparak takımın en skorer ismi olan Oğuz Aydın, Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

RUS DEVİ CSKA İSTİYOR



Haber Global'de yer alan habere göre, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip eden Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çaldığı belirtilirken, yönetimin bu transferde şu ana kadar herhangi bir bonservis bedeli belirlemediği bildirildi. Genç yıldız için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro teklif ettiği iddiaları henüz resmiyet kazanmazken, olası satışta Hasan Çavuşoğlu'nun takas önerilerine şimdiden kapılarını kapattığı kaydedildi.

238 BİN EURO'YA ALINDI



Alanyaspor'da en yüksek maaş alan futbolcunun yıllık 400 bin Euro kazandığı öğrenilirken, Süper Lig devlerinin Oğuz Aydın için Alanyaspor'a "Emre Mor, Zajc, Yusuf Demir üste para" seçeneklerini sunduğu söylentilerinin asılsız olduğu aktarıldı. Oğuz Aydın'ı Bucaspor'da oynadığı dönemde tam 8 kez izleyen Corendon Alanyaspor, 23 yaşındaki futbolcuyu 238 bin Euro'ya renklerine bağlamıştı.

DEĞERİ 2.3 MİLYON EURO



Corendon Alanyaspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın, bu sezon sahaya çıktığı 36 maçta, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 2.3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcu; Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün gibi yıldızlarla aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor. Toygar DİM

Kaynak: Spor SERVİSİ