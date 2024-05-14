BŞB Meclisi bugün toplandı

Toplantının ikinci oturumunda Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyar liralık ek bütçesi ve 1.5 milyar liralık borçlanma talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için adalet istendi. Kocagöz’ün CHP Grubu’ndaki boş koltuğunun önüne portresi ve "Mesut Kocagöz yalnız değildir" yazısı konuldu. Başkan Muhittin Böcek, "Kepezli hemşerilerim makamın gerçek sahibinin, Kepez Belediye Başkanlığı makamında olmasını arz ediyor. İnşallah adalet kısa zamanda tecelli edecek ve Mesut Kocagöz, Kepez’de görevinin başında olacaktır" dedi.

MESUT KOCAGÖZ İÇİN ADALET



CHP Grup Başkanı Büşra Özdemir de, "Kepez Belediye Başkanı'mız Mesut Kocagöz’ün haksız ve hukuksuz olarak tutuklanması vicdanları rahatsız eden ve yaralayan bir karardır. Mesut Kocagöz’ün olması gereken yer cezaevi değil, Kepez Belediye Başkanlığı makamıdır. Hukukla izah edemediğimiz, siyasi olduğunu düşünmek dahi istemediğimiz bu karara karşı bir aydır verdiğimiz hukuk mücadelesinde demokrasiye, adalete ve halk iradesine inanan herkesi sesimize ses olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASAT FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ



Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. Denetçi asil üyeliklerine Bayram Ali Çeltik ve Ahmet Aydın seçildi. Genel Kurulda ASAT’ın 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Gündem maddesi sırasında Meclis Başkanı Muhittin Böcek CHP sıralarına geçerken, Genel Kurula Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Çentik başkanlık etti. Görüşmeler sonrası ASAT Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu oy birliğiyle kabul edildi. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB