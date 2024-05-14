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Razagatlıoğlu'ndan Özçelik'e ziyaret

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ÜLKEMİZİ ve Alanya’yı uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve Alanya'nın gururu olan motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i ziyaret etti.

Razagatlıoğlu'ndan Özçelik'e ziyaret mask
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Başkan Özçelik, yaptığı açıklamada "Şampiyonluklarının ardındaki büyük fedakarlıklarla sürdürdüğü çalışmaları üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimiz sevgili Toprak’a nazik ziyareti ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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14 May 2024 - 03:44 - Gündem

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