Razagatlıoğlu'ndan Özçelik'e ziyaret

Başkan Özçelik, yaptığı açıklamada "Şampiyonluklarının ardındaki büyük fedakarlıklarla sürdürdüğü çalışmaları üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimiz sevgili Toprak’a nazik ziyareti ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi