14 May 2024 - 02:41- Asayiş G:

Polis cam kırıklarını temizledi

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ANTALYA'DA bir araçtan düşen cam bloklar caddeye savruldu.

Polis cam kırıklarını temizledi mask
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Cam kırıkları, trafik polisi tarafından temizlendi. Diğer araçların zarar görmemesi ve trafik akışını sağlamak için cadde üzerindeki bir esnaf süpürge ve kürek getirdi. Trafik polisi süpürürken, esnaf da kürekle cam kırıklarını toplayıp, bir kutuya koyduktan sonra çöpe attı ve trafik akışı kısa zamanda sağlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, "Trafik polisimiz, cam taşıma aracından düşen cam bloklar nedeniyle trafik akışı engellenmesin, yol daha uzun süre kapalı kalıp vatandaşlarımız mağdur olmasın, başka araçlar zarar görmesin ve olası bir kazaya sebebiyet vermesin diye dökülen cam kırıklarını vatandaşlarımız ile birlikte kaldırdı. Bizim işimiz sizin güvenliğiniz" şeklinde paylaşım yapıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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14 May 2024 - 02:41 - Asayiş

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