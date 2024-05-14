Falezlerden zorla indirildi

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Bir kadının 40 metrelik falezlerin uç kısmında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, falezlerin uç kısmında oturan Rabia T.'yi ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşa rağmen sonuç alamayan ekipler, olay yerine müzakereci polis istedi. Bu sırada Rabia T., falezlerin uç kısmında ayağa kalkıp yürümeye başladı. Kadın itfaiye eri, uzun süre Rabia T.'yi ikna için çaba harcadı ancak sonuç alamadı. Bölgeye gelen müzakereci polis, kısa sürede Rabia T.'yi bulunduğu yerden güvenli bölgeye çekti. Koluna giren polislerin ekip aracına götürdüğü Rabia T., "Bırakın beni, yanlış yapıyorsunuz. Beni zorla götüremezsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz" dedi. Ekipler, Rabia T.'yi önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.