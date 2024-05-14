14 May 2024 - 01:48- Gündem G:

Toros 07 Akdeniz'in mavi sularında

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Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip Antalya'da deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna kattığı yüksek süratli ve gece görüş imkanına sahip denetim gemisi 'Toros 07' göreve başladı.

Toros 07 Akdeniz'in mavi sularında mask
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyılarının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarını denetlemek ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, deniz filosunu güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 320 kilometrekarelik denetim sahasındaki açığı kapatmak amacıyla geçtiğimiz aylarda bünyesine kattığı 'Toros 07' denetim teknesi ruhsatını alarak çalışmalarına başladı.

GECE GÖRÜŞ VE RADAR SİSTEMİYLE SÜREKLİ TAKİP


Ağır deniz şartlarında görev yapabilme kapasitesine sahip Toros 07, High Density Polietilen-Petrolden elde edilen yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretildi. 28 knot tepe hıza sahip yüksek süratli tekne, gece görüşü ve radar sistemleriyle sürekli takip yapabiliyor. Denetim teknesi, 13,8 metre uzunluk ve 3,95 metre genişliğinde ve 2 adet 420 Hp'lik, toplamda 840 Hp makine gücüne ve tüm denetim sahasına hakim olacak bir yakıt kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

7/24 GÖREVE HAZIR


Toros 07 denetim teknesinin kaptanı Caner Balta, yeni tekneyle denetimleri daha etkin yürüttüklerini belirterek, "Teknemizde gece görüş ve ısıya duyarlı kameralara sahibiz. Teknemiz de 7/24 göreve hazır. Denetim teknemiz Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne (EGDS) online olarak bağlanıp, görüntülerin anında aktarılmasına da imkan sağlıyor. Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini anında tespit edebiliyoruz" dedi. (DHA)

Toros 07 Akdeniz'in mavi sularında

Kaynak: DHA

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14 May 2024 - 01:48 - Gündem

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