Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

ALANYA’NIN İncekum Mahallesi’nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 07 AJD 701 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 ACN 685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 07 AJD 701 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi