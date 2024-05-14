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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

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Alanya’nın İncekum Mahallesi'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı mask
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ALANYA’NIN İncekum Mahallesi’nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 07 AJD 701 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 ACN 685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 07 AJD 701 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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14 May 2024 - 01:44 - Asayiş

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