İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar artıyor

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa’dan Türkiye’ye büyük uçuş yapan SunExpress, İngiltere pazarında da giderek ağırlığını artırıyor. Şirket, 2025 yılında İngiltere’den Türkiye’ye uçtuğu havalimanlarına 5 havalimanı daha ekliyor. SunExpress’in 2025 planlamasına göre, İngiltere’den Türkiye’ye açılacak yeni hatlar şu şekilde:

Stansted–Dalaman: 8 Nisan’da başlayacak uçuşlar, ilerleyen aylarda haftalık 5 uçuş olarak icra edilecek.

Glasgow–Dalaman: 5 Nisan’da başlayacak olan uçuşlar haftada 2 frekans olarak yapılacak.

Newcastle–Dalaman: 4 Nisan’da başlayacak ve haftalık 2 frekans olarak yapılacak.

Glasgow– Antalya: 4 Nisan’da başlayacak ve haftalık 4 uçuş yapılacak.

Liverpool–Antalya: 6 Nisan’da başlayacak olan uçuşlar mayıs ayına kadar haftada 2, mayıstan sonra ise haftada 3 frekans olarak icra edilecek.

SunExpress ayrıca, Edinburg–Dalaman hattındaki haftalık frekans sayısını da 2025 yılında haftada 4’e çıkaracak.

(Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel