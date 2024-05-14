İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar artıyor

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa’dan Türkiye’ye büyük uçuş yapan SunExpress, İngiltere pazarında da giderek ağırlığını artırıyor. Şirket, 2025 yılında İngiltere’den Türkiye’ye uçtuğu havalimanlarına 5 havalimanı daha ekliyor. SunExpress’in 2025 planlamasına göre, İngiltere’den Türkiye’ye açılacak yeni hatlar şu şekilde:
Stansted–Dalaman: 8 Nisan’da başlayacak uçuşlar, ilerleyen aylarda haftalık 5 uçuş olarak icra edilecek.
Glasgow–Dalaman: 5 Nisan’da başlayacak olan uçuşlar haftada 2 frekans olarak yapılacak.
Newcastle–Dalaman: 4 Nisan’da başlayacak ve haftalık 2 frekans olarak yapılacak.
Glasgow– Antalya: 4 Nisan’da başlayacak ve haftalık 4 uçuş yapılacak.
Liverpool–Antalya: 6 Nisan’da başlayacak olan uçuşlar mayıs ayına kadar haftada 2, mayıstan sonra ise haftada 3 frekans olarak icra edilecek.
SunExpress ayrıca, Edinburg–Dalaman hattındaki haftalık frekans sayısını da 2025 yılında haftada 4’e çıkaracak.
(Kaynak: Turizm Güncel)
Kaynak: Turizm Güncel
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.