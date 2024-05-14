Kastamonu'da kar etkili oldu; araçlar yolda mahsur kaldı

KASTAMONU- Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.
Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı. Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.