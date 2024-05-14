Rusların tatil rotası değişiyor

OCAK- Mart 2024'te Ruslar bir yıl öncesine göre yüzde 9 daha fazla yurt dışına seyahat yaptı. Ruslar çoğu zaman turizm açısından popüler olan Türkiye, BAE, Mısır ve BDT ülkelerine gitti. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusların yurtdışına yaptığı seyahatlerin sayısı, ziyaretin tüm amaçları dikkate alındığında 5,3 milyon olarak gerçekleşti; bu rakam 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla. Geçtiğimiz yıl yurt dışına 4,8 milyon seyahat gerçekleşmişti. Federal Güvenlik Servisi FSB’nin Sınır Hizmeti birimine göre, yabancı ve Rus vatandaşların devlet sınırından geçiş sayısı hesaplandı. Ocak-Mart 2024'te Rusların ziyaret amacıyla en sık seyahat ettiği destinasyonlar arasında yakın yurt dışı ülkeleri yer alıyor. Bunlar arasında Abhazya, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan yer alırken, uzak yurt dışı destinasyonları arasında Çin ve popüler turistik ülkeler Türkiye, BAE, Tayland ve Mısır bulunuyor.

TÜRKİYE’YE YAPILAN SEYAHAT SAYISI AZALDI



Rusların turizm amaçlı en çok seyahat ettiği destinasyonlar arasında BAE, Türkiye, Tayland, Mısır, Çin, Ermenistan, Sri Lanka, Küba ve Azerbaycan da yer aldı. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusların Çin'e yaptığı seyahatlerin sayısı 326,9 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıla göre (77,7 bin) dört kat fazla. Rusların Tayland'a yaptığı seyahatlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 (486,8 bin), Rusların BAE'ye yaptığı seyahatlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16 (572,2 bin) arttı. Mısır'a yapılan ziyaretlerde yıllık yüzde 8 artış gösterdi (300,4 bin).



Turistik destinasyonlardan Rusların sadece Türkiye'ye yaptığı seyahatlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 1,5 azalarak 643,8 bine düştü.

Türkiye'de oturma izni almak zorlaştı, göç azaldı.



ATOR, ilk çeyrekte Türkiye'ye giden Rus turist sayısındaki azalmanın Türkiye’deki turizm hizmetlerindeki yüksek fiyatlardan kaynaklanabileceğini bildirdi. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) açıklamasına göre, Rusların Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerin sayısındaki azalma, "Oturma izni almak" ve "Yer değiştirenlerin" sayısındaki keskin düşüşle bağlantılı. Bu durum popüler turistik destinasyonlara doğrudan hava ulaşımı seçeneklerinin ortaya çıkması nedeniyle bu yıl İstanbul üzerinden transit trafik azalması ve Türkiye’de oturma izni almanın ve gayrimenkul fiyatlarının artması da önemli bir rol oynadı. Rusların Gürcistan'a yaptığı seyahat sayısı 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 45 artarak 196,8 bine yükseldi. Ayrıca Ruslar Estonya'ya geçen yıla göre (155,5 bin) yüzde 22 daha sık seyahat etti. Tam tersine, Kazakistan ve Ermenistan'a yapılan seyahatlerin sayısı ise bir önceki yıla göre sırasıyla neredeyse yüzde 13 ve yüzde 15 oranında azaldı.



FSB’nin hesaplama yöntemine göre, Rusya'dan aktarmalı uçuşlarla ayrılan yolcular, varış ülkesinin değil, aktarma merkezinin bulunduğu ülkenin istatistiklerinde sayılıyor. Örneğin, Türkiye’ye, Ermenistan’a, Gürcistan'a ve Sırbistan’a giden Ruslar, o ülkelere seyahat etmiş gibi istatistiklere geçmesine rağmen, aktarma merkezinden AB ülkelerine ve farklı ülkelere uçabiliyorlar. Bu durum da kayıtların farklı olmasına neden oluyor.

2 MİLYON RUS TATİLE GİTTİ



2024 yılının ilk çeyreğinde Ruslar, turizm amaçlı yurt dışına 2 milyon kez seyahat etti. Bu rakam, Rusya'dan yurt dışına yapılan turistik gezi sayısının 1,7 milyon olduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 daha fazla. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel