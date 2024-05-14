Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu

HATAY'ın Dörtyl ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte su baskınları yaşandı.
İlçede akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu yağışıyla birlikte sağanak nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokakları su bastı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktada yaşamı normal hale getirmek için çalışma başlattı. Ayrıca sağanak ve dolu yağışları nedeniyle ilçedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.