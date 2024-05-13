Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ağaçları devirdi

Yurt genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte sağanak yağışlı ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışlar özellikle iç kesimlerde daha çok kendini hissettiriyor. Düzce'de ise şiddetli kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkili olurken birçok ağaç rüzgar sebebiyle devrildi. Hamidiye Mahallesi’nde bir ağaç park halindeki minibüsün, Aziziye Mahallesi’nde de bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 2 araçta da hasar oluştu. Araçların üzerindeki ağaçlar, itfaiye tarafından kesilerek kaldırıldı.

Kaynak: DHA