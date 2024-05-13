- Asayiş

Tartışma kavgaya dönüştü; damadını kurşun yağmuruna tuttu

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Aksaray'da aile içinde korkunç bir olay yaşandı. Sultanhanı ilçesinde Ahmet Tokebedük (49), kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla öldürdü.

Tartışma kavgaya dönüştü; damadını kurşun yağmuruna tuttu mask
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Ahmet Tokebedük, evin bahçesinde kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir ile boşanma konusu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tokebedük, tabancayla damadı Bozdemir'i ateş etti. Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Bozdemir hastaneye kaldırıldı. Bozdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokebedük ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. 

Kaynak: DHA

# etti, boşanma

13 May 2024 - 23:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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