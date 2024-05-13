- Asayiş

Kefil olduğu arkadaşı borcunu ödemeyince tüfekle öldürdü

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Denizli'nin Çardak ilçesinde, kredi çekerken kefil olduğu Osman Eren’i (55), borcunu ödemeyince evine haciz gelmesi sebebiyle çıkan tartışmada Cihat Arman (45) tüfekle vurarak öldürdü. Arman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kefil olduğu arkadaşı borcunu ödemeyince tüfekle öldürdü mask
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Arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı. Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Arman'ın arkadaşı, Eren'e bankadan kredi çekerken kefil olduğu, ancak borcun ödenmemesi nedeniyle evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edilen Arman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık

13 May 2024 - 23:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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