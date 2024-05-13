Otomobil, tır ile çarpıştı; sürücü hastaneye kaldırıldı

E.E.Ö. yönetimindeki otomobil, T.O. idaresindeki park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. E.E.Ö. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA