- Asayiş

Otomobil, tır ile çarpıştı; sürücü hastaneye kaldırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Edirne'de meydana gelen korkunç kazada otomobil, park halinde tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.E.Ö. yaralandı.

Otomobil, tır ile çarpıştı; sürücü hastaneye kaldırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

E.E.Ö. yönetimindeki otomobil, T.O. idaresindeki park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. E.E.Ö. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, kaza, Otomobil

13 May 2024 - 23:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

9 ilde operasyon: Çağrı merkezi kurarak onlarca kişiyi dolandırmışlar mask
9 ilde operasyon: Çağrı merkezi kurarak onlarca kişiyi dolandırmışlar
Tartıştığı eşine bıçakla saldırdı mask
Tartıştığı eşine bıçakla saldırdı
Şok olay! Belediye binası önünde vuruldu mask
Şok olay! Belediye binası önünde vuruldu
Hastaneden dönen araba kaza yaptı: Daha 4 yaşındaydı... mask
Hastaneden dönen araba kaza yaptı: Daha 4 yaşındaydı...
Günlerdir kayıp olan kadın toprağa gömülü halde bulundu mask
Günlerdir kayıp olan kadın toprağa gömülü halde bulundu
Alkollü gece kanlı bitti. Oğlu, babasını bıçakladı mask
Alkollü gece kanlı bitti. Oğlu, babasını bıçakladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber