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Uçakta skandal! Kimse aldırış etmeden birlikte oldular

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İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait Londra-Dublin seferini yapan uçakta bir çift kimseye aldırış etmeden birlikte oldu. Uçaktaki diğer yolcular yaşanan olaya tepki gösterdi.

Uçakta skandal! Kimse aldırış etmeden birlikte oldular mask
Uçakta skandal! Kimse aldırış etmeden birlikte oldular
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İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait Londra-Dublin seferini yapan bir uçakt bir çiftin herkesin ortasında cinsel ilişki yaşaması diğer yolcuların büyük tepkisini çekti. 

Uçaktaki yolculardan biri çiftin birbirleriyle yakınlaşmaya başladığını ve üzerlerine bir battaniye örterek altından elleriyle birbirlerini tatmin ettiklerini fark etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca ilişki yaşayan çiftin kimseye aldırmaması ise büyük tepki çekti.

'UYARI GELMEDİ'

Olayın İngiliz medyasında yer almasından sonra British Airways sözcüsü ise haberlerle ile ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Kabin ekibimize bu konuda bir uyarı gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olsaydı buna uygun olarak hareket ederlerdi"

Uçakta skandal! Kimse aldırış etmeden birlikte oldular

Kaynak: MEDYATAVA

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13 May 2024 - 23:15 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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