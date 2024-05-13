Cezaevinde olay! Hükümlüler hastaneye kaldırıldı

D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 hükümlü ile 14 personel, öğlen yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde zehirlenme şüphesiyle revire başvurdu. Zehirlenenlerden bazıları revirde tedaviye alınırken, bazıları hastanelere sevk edildi.
23 HÜKÜMLÜ TABURCU EDİLDİ
Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, verilen yemeklerden tahlil için numune alırken, 23 hükümlü ve personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisine devam edilen 22 hükümlü ve personelin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.