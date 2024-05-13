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Cezaevinde olay! Hükümlüler hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda öğlen yedikleri yemekten zehirlenen 41 hükümlü ile 14 personel, tedaviye alındı.

Cezaevinde olay! Hükümlüler hastaneye kaldırıldı mask
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D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 hükümlü ile 14 personel, öğlen yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde zehirlenme şüphesiyle revire başvurdu. Zehirlenenlerden bazıları revirde tedaviye alınırken, bazıları hastanelere sevk edildi.

23 HÜKÜMLÜ TABURCU EDİLDİ

Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, verilen yemeklerden tahlil için numune alırken, 23 hükümlü ve personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisine devam edilen 22 hükümlü ve personelin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, devam, Orman

13 May 2024 - 22:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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