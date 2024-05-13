13 May 2024 - 22:56- Magazin G:

Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..''

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Popçu Murat Boz, Hülya Avşar'ın Youtube programına katılarak özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..'' mask
Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..''
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2019 yılında Aslı Enver ile 2.5 yıllık ilişkisi biten Murat Boz'un, geçtiğimiz sene oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Turan, hakkında çıkan şarkıcı 'Murat Boz'la aşk' iddialarını yalanlayarak; "Size soruyorum, siz yazıp çiziyorsunuz. Aslında benim size sormam lazım; 'neden böyle haberler yapıyorsunuz?" demişti.

Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..''

"MURAT'I EVLENDİRECEĞİM"

Sanatçı Seda Sayan, 2023'ün başlarında yaptığı bir açıklamada “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım, artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek, meslektaşını evlendirmek istediğini söylemişti. Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” demekle yetinmişti.

Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..''

"BEKAR KALMAK İÇİN ÇABALAMIYORUM"

Daha önce 2008-2012 yılları arasında Eliz Sakuçoğlu ile evli kalan 44 yaşındaki Murat Boz, Hülya Avşar'ın programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu."Bekar kalmak için çabalamıyorum" diyen Murat Boz, şu ifadeleri kullandı:İlişkilerimden dolayı yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu fark ettim. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum ama artık ilişkilere tahammülüm yok. Birisi benden bir şey beklemesin istiyorum. Hemen adını koymaya çalışıyorlar. İlk görüşte aşk diye bir şey yok bence!

"PSİKOLOJİK OLARAK KIRILGAN BİR HALİM VAR"

Kariyerine oyunculuğu da katan ünlü isim, "Psikolojik olarak kırılgan bir halim var. Oyunculukla bu ruh halimi törpüledim. Başka bir tarafımı görmeye başladım. Kendimden kaçıyordum, başkasını oynamak beni rahatlattı. Ben senelerce ne istediğimi bilmiyormuşum, bunu anladım" diye konuştu.

Kaynak: CNNTURK

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13 May 2024 - 22:56 - Magazin

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