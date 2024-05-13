Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''

Tarzıyla dikkat çeken Duru “Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?” sorusunu “Bol bol kahkaha atın ve iyi şeyler düşünün” diye cevapladı.
Sanatçı geçtiğimiz yıllarda gündem olan “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir ‘Dur’ deyin artık” cümlesini hatırlatan muhabirlere şu yanıtı verdi:
“Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Hâlâ tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir.”
Nükhet Duru, yakındaki projeleri hakkında da “Febyo Taşel ile stüdyodayız. Bir aşk şarkısı yapıyoruz. Farklı projelerim de var” açıklamasını yaptı.
Kaynak: CNNTURK
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.