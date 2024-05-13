13 May 2024 - 22:48- Magazin G:

Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''

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Nükhet Duru, bir alışveriş merkezi çıkışı gazetecilerin taytla ilgili sorularına yanıt verdi.

Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... '' mask
Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''
Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''
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Tarzıyla dikkat çeken Duru “Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?” sorusunu “Bol bol kahkaha atın ve iyi şeyler düşünün” diye cevapladı.

Sanatçı geçtiğimiz yıllarda gündem olan “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir ‘Dur’ deyin artık” cümlesini hatırlatan muhabirlere şu yanıtı verdi:

Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''

“Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Hâlâ tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir.”

Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''

Nükhet Duru, yakındaki projeleri hakkında da “Febyo Taşel ile stüdyodayız. Bir aşk şarkısı yapıyoruz. Farklı projelerim de var” açıklamasını yaptı.

Kaynak: CNNTURK

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13 May 2024 - 22:48 - Magazin

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