Üs bölgesine yıldırım düştü: 1 şehit

Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü.

Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: DHA