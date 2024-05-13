Bakan Yerlikaya: Yıldım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" dedi.