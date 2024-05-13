- Gündem

Bakan Yerlikaya: Yıldım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit

ABONE OL Google News Sayfamız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu duyurdu....

Bakan Yerlikaya: Yıldım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" dedi.

13 May 2024 - 22:33 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bolu'da yaylalara kar yağdı mask
Bolu'da yaylalara kar yağdı
Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı mask
Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı
MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu mask
MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum/ Ek fotoğraf mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum/ Ek fotoğraf
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu mask
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Hatay’da denizin üzerinde hortum çıktı mask
Hatay’da denizin üzerinde hortum çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber