Engin Öztürk'ten ped açıklaması: Neden bulundurmayayim?

Oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz hafta iş yerlerinde erkeklerin çekmecelerinde kadınlar için ped bulundurması gerektiğini söylemişti. Düvenci konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sohbetlere gittiğimde işte firmalar çağırdığında biz erkekler kadınlar için ne yapalım? Şirket çalışanı mısın? Evet. Şirketinde kadın çalışan arkadaşın var mı? Var. Çekmecene ped koy diyorum mesela. Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin. Sen çekmecenden çıkar ver. O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak. Ama bana bunu konuşmak normal geliyor mesela" ifadelerini kullanarak ped tavsiyesinde bulundu. "

'KÖTÜ BİR FİKİR DEĞİL'



Konuyla ilgili soru sorulması üzerine Engin Öztürk de muhabirlere şunları söyledi:

"Kötü bir fikir değil bulundururum gerekirse, neden bulundurmayayım? Bunun bir tabu olmasına, bunun bir ayıpmış gibi gözükmesine gerek yok ki. Hâlâ ülkemizde hijyenik pedleri gazete kağıtlarına, siyah poşetlere sokulan kültürdeyiz, buradan çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki.”

Kaynak: Haber Merkezi