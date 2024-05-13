Bolu'da yaylalara kar yağdı

BOLU’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylalarda kar yağdı.

Bolu’da gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte Sarıalan yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ormanları beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayında kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.