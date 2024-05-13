Bolu'da yaylalara kar yağdı

BOLU’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylalarda kar yağdı.
Bolu’da gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte Sarıalan yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ormanları beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayında kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.