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Bolu'da yaylalara kar yağdı

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BOLU’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylalarda kar yağdı.Bolu’da gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı kentin yüksek kesimlerinde kar yağış...

Bolu'da yaylalara kar yağdı mask
Bolu'da yaylalara kar yağdı
Bolu'da yaylalara kar yağdı
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BOLU’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylalarda kar yağdı.

Bolu’da gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte Sarıalan yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ormanları beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayında kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

13 May 2024 - 22:12 DHA Bolu- Gündem

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