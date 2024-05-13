13 May 2024 - 21:52- Gündem G:

Üs bölgesine yıldırım düştü:1 şehit

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Van'da üs bölgesine yıldırım çarptı. Olayda bir güvenlik korucusu yıldırım çarpması sonucu şehit oldu.

Üs bölgesine yıldırım düştü:1 şehit mask
Üs bölgesine yıldırım düştü:1 şehit
Üs bölgesine yıldırım düştü:1 şehit
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Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Üs bölgesine yıldırım düştü:1 şehit

Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Üs bölgesine yıldırım düştü:1 şehit

Kaynak: DHA

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13 May 2024 - 21:52 DHA Van- Gündem

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