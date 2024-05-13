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Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle...

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Oyuncu Ayşegül Çınar 2 yıl önce evlendiği Furkan Çalıkoğlu'yla kıskançlık krizleri ile psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşandı.

Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle... mask
Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle...
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Yasak Elma dizisiyle hafızalara kazınan Ayşegül Çınar'ın evliliği kısa sürdü. Oyuncu Ayşegül Çınar, kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırarak psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü 2 yıllık eşi Furkan Çalıkoğlu'ndan boşandı.

MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİLER

Ayşegül Çınar'ın avukatı Hazal Çamdalı dava dilekçesinde "Sürekli hakaret ve tehditlere maruz kalan ve psikolojik şiddet gören müvekkil boşanmada kararlıdır.
Müvekkil için aylık 15 bin lira nafaka ile 800 bin lira manevi tazminatın Furkan Çalikoğlu'ndan tahsilini talep ediyoruz" dendi.

Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle...

Davacı Çalıkoğlu da, dava dilekçesinde evlendikleri günden itibaren eşi Ayşegül Çınar'ın sosyal ve duygusal hiçbir ihtiyacını karşılamadığını öne sürdü.

Çınar boşandıktan kısa süre sonra da yeni aşkıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle...

Kaynak: MYNET

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13 May 2024 - 21:43 - Magazin

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