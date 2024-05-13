Korkunç kaza! 35 metreden aşağıya düştü

Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatına hazır kolun taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında çalışan Hüseyin Çakar, dengesini kaybetti. 35 metreden toprak zemine düşen Hüseyin Çakar'ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hüseyin Çakar’ın otoyol inşaatında çalışmak için Diyarbakır’dan geldiği öğrenildi. Yenipazar ilçe Kaymakamlığına vekalet eden Sultanhisar ilçe Kaymakamı Bahadır Güneş, olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.