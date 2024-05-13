13 May 2024 - 21:39- Asayiş G:

Korkunç kaza! 35 metreden aşağıya düştü

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatında hazır kolon taşıyan vinç devrildi.Vincin temas ettiği köprü ayağında o sırada çalışan işçi Hüseyin Çakar (39), dengesini kaybederek 35 metreden toprak zemine düşüp öldü.

Korkunç kaza! 35 metreden aşağıya düştü mask
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Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatına hazır kolun taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında çalışan Hüseyin Çakar, dengesini kaybetti. 35 metreden toprak zemine düşen Hüseyin Çakar'ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hüseyin Çakar’ın otoyol inşaatında çalışmak için Diyarbakır’dan geldiği öğrenildi. Yenipazar ilçe Kaymakamlığına vekalet eden Sultanhisar ilçe Kaymakamı Bahadır Güneş, olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# devam, ilgili, sağlık

13 May 2024 - 21:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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