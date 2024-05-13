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Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

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Japonya’nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı mask
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ABD'nin Guam Adası'na gitmek üzere içindeki 43 yolcu ve 6 mürettebatla Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar Fukuoka Havalimanı ile iletişime geçerek geri dönüş için izin istedi ve havalimanına acil iniş yapıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken yetkililer arızanın 'flap' adlı cihazda yaşanan sorundan yaşandığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, ilgili, acil

13 May 2024 - 20:58 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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