Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

ABD'nin Guam Adası'na gitmek üzere içindeki 43 yolcu ve 6 mürettebatla Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar Fukuoka Havalimanı ile iletişime geçerek geri dönüş için izin istedi ve havalimanına acil iniş yapıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken yetkililer arızanın 'flap' adlı cihazda yaşanan sorundan yaşandığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi