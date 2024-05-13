Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

ABD'nin Guam Adası'na gitmek üzere içindeki 43 yolcu ve 6 mürettebatla Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar Fukuoka Havalimanı ile iletişime geçerek geri dönüş için izin istedi ve havalimanına acil iniş yapıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken yetkililer arızanın 'flap' adlı cihazda yaşanan sorundan yaşandığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.