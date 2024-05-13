13 May 2024 - 21:01- Gündem G:

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü

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Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş hakkında eşi, Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. Müge Anlı'yla baş başa görüşen Şaban Ataş'ın eşinden şaşırtan itiraf geldi.

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü mask
Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü
Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü
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Muğlanın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini bulan polis, cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti. Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü

Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Eşinden şaşırtan cinayet itirafı: İple boğdu, ardından gömdü

Kaynak: DHA

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13 May 2024 - 21:01 DHA Muğla- Gündem

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