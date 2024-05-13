Ünlü şarkıcı Teoman açıkladı! Romanı yolda

Rock müziğin popüler isimlerinden Teoman'ın bir süredir hazırlıkları devam eden romanının ayrıntıları belli oldı. Kitap mayıs sonunda, Doğan Kitap etiketiyle okurlarla buluşacak.

Teoman, "Sayın Bay Rock Yıldızı" adını taşıyan romanını ''Bir sanatçı, rock yıldızı, şarkı yazarı olma hayaliyle sürünen bir karakter. O da bana benziyor'' sözleriyle tanıttı.

'TEOMAN DEĞİL TİMUR...'

Şarkıcının, kitabın önsözü için kaleme aldığı metnin tamamı şöyle:

''Yıllarca her hareketini takip ettik, şarkılarını ezberledik, kliplerini ve belki de filmlerini heyecanla izledik, hayat hikâyesini okuduk, kararlarını sevdik ya da sevmedik ama ona merakımız hiç geçmedi… Teoman şimdi de ilk romanıyla takipçilerini şaşırtmaya hazır. Kitabın adına aldanıp roman olmadığı düşünülmesin. Bu kitabın kahramanı Teoman değil, Timur…

''Merhaba :)

Sayın Bay Rock Yıldızı benim ilk romanım.

Şarkılarımda bir müzikal persona yaratmıştım. Romanda da o müzikal personayı kullandım.

Alter ego gibi bir şey.

Onun ismi Teoman değil, Timur.

Çünkü şarkılarımdaki de bu romandaki de kurgusal bir karakter. Bana benziyor, ama ben değil. Ben aslında sıkıcı biriyim. Romandaki kahraman gibi biri değilim. En azından, artık :) Artık planlı biriyim:)

Kendimden farklılaştırma amacım, şarkılarımdaki ‒ve bu romandaki─ kahramanlarımın daha enteresan olmasını istemem :) Yaşını da 46 yaptım kahramanın. 40-50 yaş arası, erkeğin en zor zamanları. Sonra bir şekilde kolaylaşıyor:)

Fragmantal bir roman bu. Bir komedi-dram romanı yazmaya çalıştım. Gece gündüz içen, ‒ben hiçbir zaman öyle biri olmadım‒, yaşlanırken yeni dünyaya adapte olamayan, eski dünyasının değişimiyle zeminini tamamen kaybetmiş, bunun yanında kendini de kaybetmiş bir karakter. Allak bullak bir herif :) Kafası sürekli iyi olduğu için, gerçeklerle de bağı kuramayan biri. Yalnızlıktan, sürekli başka bir kişi olmaya zorlandığını düşünen, kim olduğunu artık bilemeyen, yaşadığı çağa ayak uyduramayan bir rock yıldızı.

Onu çok yalnız bir karakter yaptım. Kendi kendine yaşayan biri. Sadece tek arkadaşı var. Bu kişi, rock yıldızı olmayabilirdi. Herhangi bir meslekte de bu duygular hissedilebilirdi ama rock yıldızlığının sahte-balon tarafını da kullanmak işime geldi. O dünyayı iyi biliyorum diye. Batı’da değil de, Türkiye’de bir rock yıldızı olmak, kendi başına bir komedi unsuru katsın da istediğim için, böyle bir roman yazdım. Aynı zamanda depresyondan çok çeken biri Timur. Çağımızın neredeyse tüm bireyleri gibi. Can sıkıntısı, anlamsızlık üzerine, onun depresyonunu sürekli artırmaya, majör depresyona doğru götürmeye çalıştım romanımda. Kendi hayatımdan bilirim o tarafları :) Can sıkıntısı, anlamsızlık, depresyon yan yana gider bende :) Mizahla üstesinden gelirim hayattaki dertlerimin. Bu romanı da o hislerle yazdım :)

Fırsatınız olursa, benim son albümüm “Ben, Zargana, Deus ex Machina” albümümü de dinlerseniz sevinirim. Benzer duyguları dram tonunu çok yüksek tutarak yaptım o albümü. Aynı tema, farklı yaklaşım, albüm ve roman için. Romanı da iyi anlamaya yarayacağını umuyorum albümümün :)

Woody Allen ve Milan Kundera benim üniversitede hayatımı çok etkilemiş kişilerdi. Albümüm “Ben, Zargana….” bir Bergman filmiyse, bu roman Woody Allen filmi. Aynı, temalar, farklı bakış açıları. Woody Allen’ın, “Deconstructing Harry”, “Celebrity”, “Stardust Memories” filmleri, bu romanın ilham kaynakları.

Yarattığım Timur karakteri, bir mizantrop aslında. Kendine bile katlanamayan biri.

Bu romanın ardından bir romanım daha çıkacak. Yazmaya çoktan başladım. “1994 Berbat Bir Yıldı.” Timur karakterinin 27 yaşındaki halini anlatıyor. Bir sanatçı, rock yıldızı, şarkı yazarı olma hayaliyle sürünen bir karakter. O da bana benziyor. Şu anki romandaki kendine, sanata, müziğe çok inanan, genç hali. O da kurgu olacak tabii. Zaten, otobiyografimi Fasa Fiso adıyla çıkarmıştım. Bu iki romanla beraber bir üçleme yapmak istiyorum onları.''

Kaynak: KARAR