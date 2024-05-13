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Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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KARABÜK’te yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından Keltepe kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.Karabük kent merkezinde öğle saatlerind...

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu mask
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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KARABÜK’te yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından Keltepe kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Karabük kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağdı. 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur yağışı kara döndü. Kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

13 May 2024 - 20:47 DHA Karabük- Gündem

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