Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor. Toplantı tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç’un adaylığını koyacak olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi.

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

Aziz Yıldırım, Kontra Spor'a yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum."

TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Bu açıklamasının ardından toplantı tarihi netleşti. Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: KONTRA SPOR