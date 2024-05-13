13 May 2024 - 20:25- Magazin G:

Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt

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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift, muhabirlerden gelen evlilik sorularına flaş açıklamada bulundu.

Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt mask
Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt
Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, senelerden gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Zaman zaman birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan ilan eden ünlü çift, önceki akşam muhabirlerle sohbet etti.

"Evlilik olur mu?" sorusuna yanıt veren ünlü çiftten İlker Kaleli, şu ifadeleri kullandı:

"3-4'üncü yılın içerisindeyiz, bize göre evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz. İsimle anlamlandırmamız şart değil, öyle bir şey hissetmiyoruz."

Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt

İkili, "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ise "Kişisine göre değişir. Biz klasik olan hiçbir şeye inanmıyoruz bence" cevabını verdi.

"BEN EŞLİKÇİNİM"

Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt

Öte yandan Sıla Gençoğlu, 11 Mayıs'ta 40 yaşına basan İlker Kaleli için romantik bir paylaşım yapmıştı.

Sevgilisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40’ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima. İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

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13 May 2024 - 20:25 - Magazin

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