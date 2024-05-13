- Siyaset

Son dakika! İYİ Parti'de bir kritik istifa daha

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti'de yerel seçimlerin ardından da istifalar sürüyor. Son olarak İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Son dakika! İYİ Parti'de bir kritik istifa daha mask
Son dakika! İYİ Parti'de bir kritik istifa daha
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti istifalarla çalkanlanmaya devam ediyor.  İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tatlıoğlu konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür. En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Son dakika! İYİ Parti'de bir kritik istifa daha

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, devam, ilgili, Yer

13 May 2024 - 20:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 yıl sonra sessizliğini bozdu! Her şeyi tek tek anlattı mask
Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 yıl sonra sessizliğini bozdu! Her şeyi tek tek anlattı
Başkan Böcek'ten Esnaf Daire Başkanlığı müjdesi mask
Başkan Böcek'ten Esnaf Daire Başkanlığı müjdesi
'İsveçliler huzurlu yaşıyor' mask
'İsveçliler huzurlu yaşıyor'
Davutoğlu'ndan anayasa tepkisi mask
Davutoğlu'ndan anayasa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri kahreden haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri kahreden haber
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek mask
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber