Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümünde hem İmirzalıoğlu hem de seyirciler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak sol bacağını diz üstünden kaybeden 29 yaşındaki Aylin Karakuş programa yarışmacı olarak katıldı. Duygularına hakim olmakta zorlanan Kenan İmirzalıoğlu ise yerinden kalkarak Karakuş'a sarıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

'BENİ BACAĞIMIN YOKLUĞU DEĞİL AİLEMİN YOKLUĞU BİTİRDİ'

Karakuş yaşadıkları hakkında şöyle konuştu: "O kadar baş edilmez bir şey. Durduk yere kayıplar çok zor. Bir gün bile bacağıma üzülmedim. Aa benim bacağım gitti ben ne yapacağım şimdi? demedim hiçbir zaman. Bu yaşa kadar bacak vardı yürüyebiliyordum ama annem ve abim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. Ben 30 yaşına nasıl geleceğim diye bazen kendime soruyorum, abim 29 yaşındaydı. Çok zor."

Kaynak: Haber Merkezi