13 May 2024 - 19:53- Magazin

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu!

En son 'Ya Çok Seversen' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, paylaştığı hastane odası fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Sancaktutan, konu ile ilgili açıklama yaptı.