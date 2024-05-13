13 May 2024 - 19:53- Magazin G:

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu!

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En son 'Ya Çok Seversen' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, paylaştığı hastane odası fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Sancaktutan, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu! mask
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu!
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Anneler Günü'nde hastaneden paylaşım yapan ünlü oyuncu, verdiği pozu 'Anne gözü, anne yüreği' notuyla yayınlamıştı. Ünlü ismin takipçileri ise hastaneden gelen fotoğraf üzerine endişelenmişti.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu!

"KISA SÜREDE SAHALARA DÖNÜYORUM"

Sancaktutan sevenlerinin endişelenmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum."

Kaynak: HÜRRİYET

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13 May 2024 - 19:53 - Magazin

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