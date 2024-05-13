Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu!

Anneler Günü'nde hastaneden paylaşım yapan ünlü oyuncu, verdiği pozu 'Anne gözü, anne yüreği' notuyla yayınlamıştı. Ünlü ismin takipçileri ise hastaneden gelen fotoğraf üzerine endişelenmişti.
"KISA SÜREDE SAHALARA DÖNÜYORUM"
Sancaktutan sevenlerinin endişelenmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum."
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.