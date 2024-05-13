Hatay’da denizin üzerinde hortum çıktı

HATAY’ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevlik Mahallesi’nde deniz üzerinde oluşan dev hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle mahallede kısa süreli bir panik yaşandı. Oluşan hortum dakikalar sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.