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Hatay’da denizin üzerinde hortum çıktı

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HATAY’ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.Çevlik Mahallesi’nde deniz üzerinde oluşan dev hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı...

Hatay’da denizin üzerinde hortum çıktı mask
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HATAY’ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevlik Mahallesi’nde deniz üzerinde oluşan dev hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle mahallede kısa süreli bir panik yaşandı. Oluşan hortum dakikalar sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

13 May 2024 - 19:52 DHA Hatay- Gündem

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