Tiryakilere kötü haber! Son sigara grubuna da zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile zam gelmeyen son sigara grubuna da zam geldiğini ve böylelikle zam gelmemiş bir sigara grubu kalmadığını ifade etti.

Böylelikle bu sigara grubundaki en ucuz sigara 57 lira, en pahalı ise 67 lira oldu.

DİĞER SİGARA GRUPLARINA DA 3 TL ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de diğer sigara gruplarına 3 TL zam gelmişti.

Kaynak: MYNET