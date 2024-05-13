13 May 2024 - 19:46- Gündem G:

Tiryakilere kötü haber! Son sigara grubuna da zam geldi

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam gelmeyen son sigara grubuna da 3 TL zam geldiğini açıkladı.

Tiryakilere kötü haber! Son sigara grubuna da zam geldi mask
Tiryakilere kötü haber! Son sigara grubuna da zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile zam gelmeyen son sigara grubuna da zam geldiğini ve böylelikle zam gelmemiş bir sigara grubu kalmadığını ifade etti.

Tiryakilere kötü haber! Son sigara grubuna da zam geldi

Böylelikle bu sigara grubundaki en ucuz sigara 57 lira, en pahalı ise 67 lira oldu.

DİĞER SİGARA GRUPLARINA DA 3 TL ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de diğer sigara gruplarına 3 TL zam gelmişti.

Kaynak: MYNET

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13 May 2024 - 19:46 - Gündem

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