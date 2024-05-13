13 May 2024 - 19:42- Gündem G:

Antalya'da korkutan orman yangını! Müdahale sürüyor

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Konyaaltı'nda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda müdahale ediliyor.

Antalya'da korkutan orman yangını! Müdahale sürüyor mask
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Konyaaltı'nda orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA

# Antalya, Orman, Yangın, devam

13 May 2024 - 19:42 AA Antalya- Gündem

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