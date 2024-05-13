Antalya'da korkutan orman yangını! Müdahale sürüyor

Konyaaltı'nda orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.