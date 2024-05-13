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Bürokrattan şoke eden olay! Uyku ilacıyla kadınlara cinsel saldırıda bulundu

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Japonya'da herkesi şoke eden bir cinsel saldırı olayı yaşandı. Bir bürokrat uyku ilacıyla kadınlara cinsel saldırıda bulundu. İşte ayrıntılar...

Bürokrattan şoke eden olay! Uyku ilacıyla kadınlara cinsel saldırıda bulundu mask
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Japonya çarpıcı bir olayla çalkalanıyor.  6 kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski bakanlık bürokratı Sato Dai 10 yıl hapse mahkum edildi.

6 KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Temmuz- Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü.34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 6 kadına uyku hapı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: MEDYATAVA

# Bir, 2022, Aralık

13 May 2024 - 19:23 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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