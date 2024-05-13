Bürokrattan şoke eden olay! Uyku ilacıyla kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Japonya çarpıcı bir olayla çalkalanıyor. 6 kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski bakanlık bürokratı Sato Dai 10 yıl hapse mahkum edildi.
6 KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU
Temmuz- Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü.34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 6 kadına uyku hapı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: MEDYATAVA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.