13 May 2024 - 19:23 - Dünya

Bürokrattan şoke eden olay! Uyku ilacıyla kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Japonya'da herkesi şoke eden bir cinsel saldırı olayı yaşandı. Bir bürokrat uyku ilacıyla kadınlara cinsel saldırıda bulundu. İşte ayrıntılar...