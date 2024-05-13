İşte Benim Stilim yarışmacısının son halini görenler şoke oldu

Ekranların bir dönem reyting rekortmeni ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen yarışması İşte Benim Stilim'e katılan Ayşegül Melisa Doğan'ın son haliyle gündem oldu. Şaşırtan değişim görenleri şoke etti. Doğan nerdeyse tanınmaz hale geldi.



Yarışmanın final yapmasından sonra da sık sık estetikleriyle gündeme gelen ve Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'a benzetilen Doğan, son dönemde işi iyice abarttı. Doğan yaptığı son estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali...

Kaynak: Haber Merkezi