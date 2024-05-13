İşte Benim Stilim yarışmacısının son halini görenler şoke oldu

Ekranların bir dönem reyting rekortmeni ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen yarışması İşte Benim Stilim'e katılan Ayşegül Melisa Doğan'ın son haliyle gündem oldu. Şaşırtan değişim görenleri şoke etti. Doğan nerdeyse tanınmaz hale geldi.
Yarışmanın final yapmasından sonra da sık sık estetikleriyle gündeme gelen ve Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'a benzetilen Doğan, son dönemde işi iyice abarttı. Doğan yaptığı son estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali...
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.