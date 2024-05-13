Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı (2)

DİYARBAKIR’DA GÖKKUŞAĞI, ŞIRNAK’TA DOLU, MARDİN’DE SAĞANAK
Diyarbakır’da etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu. Renk cümbüşünü görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Şırnak’ın Uludere ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yerler kısa sürede beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Doluya yakalanan yayalar, dolu yağışı kesilene kadar saçak altlarına ve yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de etkili olan sağanak yağışla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sekvan KÜDEN- Ahmet AKKUŞ- Seyfettin EKEN/ŞIRNAK- MARDİN,
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.