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Alanyasporlu yıldızın talipleri artıyor

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Bir dönem Corendon Alanyaspor'u da çalıştıran Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin eski öğrencisi Oğuz Aydın'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Alanyasporlu yıldızın talipleri artıyor mask
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FRANSA Ligue 1 takımı Nice'in, Corendon Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat hücumcusu Oğuz Aydın'ı transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Nice Teknik Direktörü
Francesco Farioli, eski oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor. Geçtiğimiz mart ayında A Milli Takım'a da davet edilen oyuncunun sezon sonunda Fransa'ya transfer olabileceği belirtildi.

"ÇOK YÖNLÜ BİR FORVET OYUNCUSU"

Haberde Oğuz için "çok yönlü bir forvet oyuncusu" yorumu yapılırken, Hollanda doğumlu futbolcunun Nice'in ilgisini çektiği ifade edildi.

34 MAÇTA 12 GOL, 8 ASİST

Alanyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın, bu sezon 34 maçta 12 gol atıp 8 kez de asist yaparak 20 gole direkt katkı sağladı. Spor SERVİSİ

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13 May 2024 - 18:37 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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