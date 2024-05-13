Alanyasporlu yıldızın talipleri artıyor

FRANSA Ligue 1 takımı Nice'in, Corendon Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat hücumcusu Oğuz Aydın'ı transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Nice Teknik Direktörü
Francesco Farioli, eski oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor. Geçtiğimiz mart ayında A Milli Takım'a da davet edilen oyuncunun sezon sonunda Fransa'ya transfer olabileceği belirtildi.
"ÇOK YÖNLÜ BİR FORVET OYUNCUSU"
Haberde Oğuz için "çok yönlü bir forvet oyuncusu" yorumu yapılırken, Hollanda doğumlu futbolcunun Nice'in ilgisini çektiği ifade edildi.
34 MAÇTA 12 GOL, 8 ASİST
Alanyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın, bu sezon 34 maçta 12 gol atıp 8 kez de asist yaparak 20 gole direkt katkı sağladı. Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.