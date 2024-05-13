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Mayıs ayında kar sürprizi

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinden Kartepe'de Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Mayıs ayında kar sürprizi mask
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Kocaeli kent merkezinde bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. İstanbul'a kara yoluyla 1 buçuk saat uzaklıkta bulunan Kartepe bölgesinde etkili olan kar yağışı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken, toprak ve yeşil zeminde beyaz örtü oluşmadı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği Kocaeli'de yağışların bu gece itibariyle etkisini azaltması bekleniyor. 

Kaynak: DHA

# İstanbul, Yüksek, sağanak

13 May 2024 - 18:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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