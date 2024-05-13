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Rakibinden kaçan boğa üzerinden geçti

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa, hakeme çarpıp, üzerinden geçti.

Rakibinden kaçan boğa üzerinden geçti mask
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Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.

Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu şu an iyi olduğunu söyleyerek  "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Bir, kaza

13 May 2024 - 18:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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