13 May 2024 - 18:24- Gündem G:

Feci kaza! Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı

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Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü öldü, tır sürücüsü ise yaralandı.

Feci kaza! Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı mask
Feci kaza! Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
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Malatya'da tır ile kafa kafaya çarpışan kamyonetin sürücüsü Furkan Delikan yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.

Feci kaza! Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Gümüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde kamyonet sürücüsü Furkan Delikan'ın öldüğü, tır sürücüsü O.Ö.'nün de yaralandığı belirlendi. Furkan Delikan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumunun morguna götürüldü, yaralı O.Ö. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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13 May 2024 - 18:24 DHA Malatya- Gündem

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