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4 yaşındaki Münevver'i AFAD ekibi kurtardı

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Muş'ta 4 yaşındaki Münevver Aldağın'ın çelik şeker kabı kapağına sıkışan parmağı, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 yaşındaki Münevver'i AFAD ekibi kurtardı mask
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4 yaşındaki Münevver Aldağın, evde oynarken eline aldığı ve ortası delik olan çelik şeker kabı kapağına parmağını soktu. Durumu farkeden aile çocuklarını vakit kaybetmeden hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrol sonrasında, durum AFAD ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, çocuğun sıkışan parmağını müdahaleyle çıkardı. 4 yaşındaki Münevver'in sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# sağlık, aile, Gelen

13 May 2024 - 17:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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