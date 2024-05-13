4 yaşındaki Münevver'i AFAD ekibi kurtardı

4 yaşındaki Münevver Aldağın, evde oynarken eline aldığı ve ortası delik olan çelik şeker kabı kapağına parmağını soktu. Durumu farkeden aile çocuklarını vakit kaybetmeden hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrol sonrasında, durum AFAD ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, çocuğun sıkışan parmağını müdahaleyle çıkardı. 4 yaşındaki Münevver'in sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.