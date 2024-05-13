4 yaşındaki Münevver'i AFAD ekibi kurtardı

4 yaşındaki Münevver Aldağın, evde oynarken eline aldığı ve ortası delik olan çelik şeker kabı kapağına parmağını soktu. Durumu farkeden aile çocuklarını vakit kaybetmeden hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrol sonrasında, durum AFAD ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, çocuğun sıkışan parmağını müdahaleyle çıkardı. 4 yaşındaki Münevver'in sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA