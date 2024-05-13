- Gündem

Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

ABONE OL Google News Sayfamız

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'ü kabul etti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bay...

Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü mask
Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'ü kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul ile bir araya geldi. Görüşmede Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

13 May 2024 - 17:52 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Düzce’de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü mask
Düzce’de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü
ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı mask
ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı
Alanya EAH’de beyaz melekler unutulmadı mask
Alanya EAH’de beyaz melekler unutulmadı
YÖK Başkanı Özvar, 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtımını yaptı mask
YÖK Başkanı Özvar, 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtımını yaptı
ALTSO’da IPARD programı ve TKDK destekleri anlatıldı mask
ALTSO’da IPARD programı ve TKDK destekleri anlatıldı
Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı mask
Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber