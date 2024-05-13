Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'ü kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul ile bir araya geldi. Görüşmede Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.